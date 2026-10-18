В матче 11‑го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» полузащитник московского клуба Сергей Бабкин получил серьёзную травму.
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