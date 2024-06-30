Steam вновь превзошел себя — почти 37 миллионов пользователей онлайн. Plus Ultra! Чут...

Steam вновь превзошел себя — почти 37 миллионов пользователей онлайн. Plus Ultra!Чуть больше трех месяцев Steam готовился, чтобы наконец напрячься, явить миру силушку боярскую и в который раз побить рекорд максимального онлайна — 36,93 миллиона игроков со всего света.