Steam вновь превзошел себя — почти 37 миллионов пользователей онлайн. Plus Ultra! Чут...

Steam вновь превзошел себя — почти 37 миллионов пользователей онлайн. Plus Ultra!Чуть больше трех месяцев Steam готовился, чтобы наконец напрячься, явить миру силушку боярскую и в который раз побить рекорд максимального онлайна — 36,93 миллиона игроков со всего света.
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