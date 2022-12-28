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Романов набрал очки (1+3) в 3-м матче кряду. У него передача, 2 хита, 3 блока, «+3» против «Питтсбурга»

Защитник «Айлендерс» Александр Романов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:1).

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