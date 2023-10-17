Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Похоже, что оппозиция победила. Партия ПиС в каком-то смысле тоже, но не такого успеха она ожидала...

Похоже, что оппозиция победила. Партия ПиС в каком-то смысле тоже, но не такого успеха она ожидала...

В Польше оппозиционная "Гражданская коалиция" готова праздновать победу на выборах, пишет WP. По данным экзит-полла, она уступила правящей партии "Право и справедливость", но все равно сможет сформировать правительство с помощью союзников.

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