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Овечкину остался 1 гол для повторения рекорда Хоу по шайбам за один клуб – 785 за «Вашингтон» против 786 за «Детройт»

Александру Овечкину остался 1 гол для повторения рекорда Горди Хоу по шайбам за один клуб. Сегодня форвард «Вашингтона» забросил свою 785-ю шайбу в НХЛ в матче с «Каролиной» (2:3 Б).

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