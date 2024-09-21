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Лента новостей Крыма

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Минобороны: 17 вражеских беспилотников уничтожены над Крымом и Азовским морем

Минобороны: 17 вражеских беспилотников уничтожены над Крымом и Азовским морем

Очередная попытка атаковать Крым этой ночью была предпринята киевским режимом. Как сообщает Министерство обороны РФ, силы ПВО уничтожили и перехватили более сотни украинских беспилотников, выпущенных по объектам на территории России.

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