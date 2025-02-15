Заветный 🏆в руках победителей 💪 Участников соревнований поздравили директор Новоаннинского ЦФК Валерия Шахворостова и заместитель председателя городской Думы г.
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Заветный 🏆в руках победителей 💪 Участников соревнований поздравили директор Новоаннинского ЦФК Валерия Шахворостова и заместитель председателя городской Думы г.