Киркоров бросил свою подругу посреди трассы

Диджей Катя Гусева рассказала, что Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами Бывший диджей российского певца Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева в интервью Марку Андерсону для Hi-Fi-стриминга «Звук» рассказала, как однажды исполнитель бросил ее посреди трассы в Майами.
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