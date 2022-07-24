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Свежая капуста круглый год: простой рецепт. Как сохранить молодую капусту на зиму

Свежая капуста круглый год: простой рецепт. Как сохранить молодую капусту на зиму

Это один из самых простых и вкусных рецептов капустной заготовки, которая может храниться долгое время и использоваться для самых разных блюд: супов, борщей, тушеной капусты, салатов, начинки для пирожков, пирогов и вареников, для овощных запеканок.

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