Лолита нашла себе странное занятие после обвала карьеры

Артистке приходится нелегкоПопулярная певица Лолита Милявская – одна из тех артистов, которые и в весьма почтенном возрасте продолжают шагать в ногу со временем, прекрасно чувствуют себя в компании молодых звезд и не теряют популярность, несмотря на заметные перемены во вкусах слушателей и в целом в сфере шоу-бизнеса.
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