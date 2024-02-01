Лолита нашла себе странное занятие после обвала карьеры

Артистке приходится нелегкоПопулярная певица Лолита Милявская – одна из тех артистов, которые и в весьма почтенном возрасте продолжают шагать в ногу со временем, прекрасно чувствуют себя в компании молодых звезд и не теряют популярность, несмотря на заметные перемены во вкусах слушателей и в целом в сфере шоу-бизнеса.