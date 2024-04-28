Православные 29 апреля 2024 года вспоминают мученицу Ирину и ее сестер Даниил Архаров Помимо крупных традиционных церковных праздников, существуют и так называемые малые праздники, о которых также хотят знать верующие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии