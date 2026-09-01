Охотник за подлодками: особенности и возможности российского проекта 677 «Лада»

В конце августа на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге была заложена новая дизель-электрическая подводная лодка «Малоярославец», шестой серийный корабль проекта 677 «Лада».
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