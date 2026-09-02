"Я живу у Кати". Шаман рассказал про свадьбу с Мизулиной и почему до сих пор не купил собственное жильё

Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) раскрыл подробности свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, а также назвал причину, по которой до сих пор не приобрёл собственную недвижимость и живёт у своей супруги.