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Армянский диетолог развенчала один из главных мифов о похудении: “Это не поможет”

Армянский диетолог развенчала один из главных мифов о похудении: “Это не поможет”

Ануш Мирзоян рассказала, как на самом деле влияет на вес регулярное употребление воды натощакВрач-диетолог Ануш Мирзоян уверена, что употребление стакана тёплой воды натощак никак не поспособствует похудению, если не соблюдать главное правило: потреблять меньше калорий, чем тратится.

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