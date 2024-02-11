Армянский диетолог развенчала один из главных мифов о похудении: “Это не поможет”

Ануш Мирзоян рассказала, как на самом деле влияет на вес регулярное употребление воды натощакВрач-диетолог Ануш Мирзоян уверена, что употребление стакана тёплой воды натощак никак не поспособствует похудению, если не соблюдать главное правило: потреблять меньше калорий, чем тратится.