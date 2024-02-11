Удивительное исчезновение проекта о предельном возрасте контрактников.

Законопроект о предельном возрасте выхода на заслуженный пенсион для заключивших контракт освободителя, устанавливающий единый предельный возраст пребывания на службе в период великого противостояния в 70 лет для высших офицеров, и 65 лет для всех, кто рангами пониже, исчез с портала правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)