НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Удивительное исчезновение проекта о предельном возрасте контрактников.

Удивительное исчезновение проекта о предельном возрасте контрактников.

Законопроект о предельном возрасте выхода на заслуженный пенсион для заключивших контракт освободителя, устанавливающий единый предельный возраст пребывания на службе в период великого противостояния в 70 лет для высших офицеров, и 65 лет для всех, кто рангами пониже, исчез с портала правовых актов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх