Удивительное исчезновение проекта о предельном возрасте контрактников.

Законопроект о предельном возрасте выхода на заслуженный пенсион для заключивших контракт освободителя, устанавливающий единый предельный возраст пребывания на службе в период великого противостояния в 70 лет для высших офицеров, и 65 лет для всех, кто рангами пониже, исчез с портала правовых актов.