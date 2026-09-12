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Песков: позиция России по контингентам на Украине доведена до мира

Песков: позиция России по контингентам на Украине доведена до мира

Россия в понятной форме донесла до всего мира свою позицию о вводе европейских войск на Украину. Об этом ИС «Вести» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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