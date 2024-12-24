Скриншот видео Военные группировки войск "Запад" с использованием барражирующих снарядов "Ланцет" уничтожили боевую технику и сорвали ротацию подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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