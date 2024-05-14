Российские ученые выдвинули новую гипотезу образования Луны

По ней зародыш спутника Земли образовался одновременно с зародышем планеты В Институте геохимии и аналитической химии имени Вернадского пришли к выводу, что Луна не могла вырасти до своей нынешней массы, находясь на своей современной орбите, сообщили сегодня в пресс-службе Минобрнауки России.