Полиция оттеснила сторонников Джорджеску, взломавших ограждения у ЦИК Румынии

Вечером 9 марта в Бухаресте протестующие против решения Центрального избирательного бюро Румынии (аналог ЦИК) о недопуске кандидата Кэлина Джорджеску на выбора президента взломали ограждения у здания бюро.
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