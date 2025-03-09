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Полиция оттеснила сторонников Джорджеску, взломавших ограждения у ЦИК Румынии

Полиция оттеснила сторонников Джорджеску, взломавших ограждения у ЦИК Румынии

Вечером 9 марта в Бухаресте протестующие против решения Центрального избирательного бюро Румынии (аналог ЦИК) о недопуске кандидата Кэлина Джорджеску на выбора президента взломали ограждения у здания бюро.

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