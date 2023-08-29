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«Абаскалю дали все бразды правления, парень возомнил себя Пикассо – взял кисть, креативит». Корнеев о тренере «Спартака»

«Абаскалю дали все бразды правления, парень возомнил себя Пикассо – взял кисть, креативит». Корнеев о тренере «Спартака»

«Абаскаль должен ставить в защите на Дуарте и Джикию. [Хотя и] они не в полном порядке. В целом слишком много новых идей, Мартинс – не какой‑то выдающийся игрок, такое ощущение, что есть недопонимание.

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