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Некоторые нюансы законопроекта о трудоустройстве подростков

Некоторые нюансы законопроекта о трудоустройстве подростков

В царской России дети могли начать работать на заводах по достижении 12 лет. Это было закреплено Законом Российской Империи о малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах, принятым в 1882 году.

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