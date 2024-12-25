Некоторые нюансы законопроекта о трудоустройстве подростков

В царской России дети могли начать работать на заводах по достижении 12 лет. Это было закреплено Законом Российской Империи о малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах, принятым в 1882 году.
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