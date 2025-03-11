В Карелии мало кто из участников СВО возвращается на прежнюю работу

В республике отмечен высокий процент трудоустройства вернувшихся с СВОфото: freepik.com/ standret В Карелии для поддержки участников специальной военной операции и их семей действует более 50 мер поддержки.
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