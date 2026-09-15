Благодаря тому, что Советский Союз строил мосты так, чтобы они выдержали попадание ядерной бомбы, полностью уничтожить переходы через Днепр якобы невозможно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский может п...
- Арестович из Амер...
- T Арестович из Амер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым