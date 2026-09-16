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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Люзенков о связке Кузнецова и Бека: «Пока никак, реализация ноль. В равных составах в обороне не играют»

Главный тренер « Сибири »  Ярослав Люзенков после поражения от «Нефтехимика» (0:3) заявил, что недоволен пассивностью в обороне со стороны форвардов  Евгения Кузнецова  и  Тэйлора Бека .

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