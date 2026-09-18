В ночь на 18 сентября в Калуге и области сбили ещё 7 БПЛА

В ночь на 18 сентября Калужская область вновь пережила атаку боевых беспилотников. Как сообщил утром губернатор Владислав Шапша, сегодня ночью силы ПВО уничтожили ещё 7 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.