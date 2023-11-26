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Бразильский таблоид написал, что Месси изменял жене с аргентинской журналисткой. Супруга Фабрегаса опровергла это: «Неправда»

Бразильский таблоид написал, что Месси изменял жене с аргентинской журналисткой. Супруга Фабрегаса опровергла это: «Неправда»

Сайт Direto Do Miolo со ссылкой на испанские источники написал, что Месси и Рокуццо переживают «самый большой кризис» из-за того, что у нападающего сборной Аргентины якобы был роман с аргентинской журналисткой Софией Мартинес.

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