smi.today

4 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Плетнев
    интересный демарш. Колония послала лесом сюзерена...Великобритания не...
  • Лидия Курзаева
    Улетали в Америку на крыльях  любви, а назад  будут  возвращаться как побитые собаки.Глупое бегство в ...
  • Маргарита Аюкаева
    И куда эта шалава поедет, куда "головушку" пригнёт.Глупое бегство в ...

Politico: Пентагон не верит, что Украина вернет Крым

Politico: Пентагон не верит, что Украина вернет Крым

Пентагон не верит, что Украина сможет вернуть себе Крым. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на свои источники, которые якобы знакомы с секретным брифингом ведомства и комитета Палаты представителей по вооруженным силам в Конгрессе США.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх