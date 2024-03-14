ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Сушко
    Нет! Надо такой заголовок - "Студенты ДВФУ проголосовали на выборах ЗА президента России")))))Студенты ДВФУ про...
  • Боцман
    Только, если Япония вернет наше золото. Не надо играть опять в одни ворота, слишком мы добрые,Эксперт счел нера...
  • Виталий
    Всех россиян надо награждать, кто сохранил патриотические чувства, не предал Родину, а продолжил работать на благо ст...Путин наградил ак...

Бойцы группировки войск «Запад» досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Бойцы группировки войск «Запад» досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Военнослужащие подразделений танкового соединения группировки войск «Запад», которые выполняют боевые задачи на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО), приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх