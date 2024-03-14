Бойцы группировки войск «Запад» досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Военнослужащие подразделений танкового соединения группировки войск «Запад», которые выполняют боевые задачи на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО), приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Российской Федерации.
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