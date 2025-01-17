Без газа и отопления остались жители целого района в Алматы

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Как сообщили в пресс-службе АО «QazaqGaz Aimaq», 16 января 2025 года в ходе земляных работ, проводимых неизвестными лицами для прокладки канализационных труб третьих сторон, был поврежден участок подземного газопровода среднего давления QazaqGaz Aimaq.