Без газа и отопления остались жители целого района в Алматы

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Как сообщили в пресс-службе АО «QazaqGaz Aimaq», 16 января 2025 года в ходе земляных работ, проводимых неизвестными лицами для прокладки канализационных труб третьих сторон, был поврежден участок подземного газопровода среднего давления QazaqGaz Aimaq.
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