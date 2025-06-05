В Челябинской области вынесен приговор в отношении бывшего начальника цеха коммерческой организации, признанного виновным в коммерческом подкупе

Собранные следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего бывшего начальника цеха реализации общества с ограниченной ответственностью «ЖБИ74», признанного виновным в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч.