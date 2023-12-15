Предприниматели будут работать в исправительных колониях Уссурийска

Производственные площадки исправительных колоний №20 (Артем), ИК-41 и лечебно-исправительного учреждения №23 в Уссурийске предоставят свои цеха представителям малого и среднего бизнеса, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
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