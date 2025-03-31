Правительство РФ выделит 4 млрд рублей на льготный лизинг сельхозтехники

Правительство России инвестирует 4 млрд рублей в льготный лизинг сельхозтехники. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность этой поддержки для посевной кампании и укрепления технологического суверенитета экономики.
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