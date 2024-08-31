Сегодня электричество отключают лишь в Астрахани

Причем на правобережье города – на 9 часов. В субботу, 31 августа, плановые отключения электричества коснутся только 18 улиц и переулков Советского и Трусовского районов Астрахани: Самое короткое отключение продлится 5,5 часов, самое длительное – 9 часов.