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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саудовцы предлагают Левандовскому более 100 млн евро в год. Роберт не хочет уходить из «Барсы»

Конкретный клуб при этом не называется. Однако, по данным Mundo Deportivo, Левандовски не хочет уходить из «Барсы», с которой у него контракт как минимум до июня 2025-го (плюс опция продления на год).

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