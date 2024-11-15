Около 70 светофоров модернизировали и отремонтировали в Подмосковье

Специалисты модернизировали и отремонтировали светофоры на 67 региональных дорогах Подмосковья в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
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