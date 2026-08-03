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Бүген Татарстанда яңгыр, яшен һәм +30 градуска кадәр җылы булуы көтелә

Бүген Татарстанда яңгыр, яшен һәм +30 градуска кадәр җылы булуы көтелә

Дүшәмбе, 3 августта, республикада алмашынучан болытлы һава торышы, төнлә урыны белән бераз яңгыр, көндез кыска вакытлы яңгыр һәм яшен көтелә, дип хәбәр итә ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе.

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