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Орбан назвал лидера Европейской народной партии Вебера вельзевулом Евросоюза

Орбан назвал лидера Европейской народной партии Вебера вельзевулом Евросоюза

Global Look Press/Filip Radwanski/Keystone Press Agency Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "девочкой прислужницей" по сравнению с лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером, который сыграл роль "вельзевула" в ухудшении политики Евросоюза.

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Комментарии
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АГ
Александр Горец
Орбан - настоящий Человек.
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