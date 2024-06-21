Орбан назвал лидера Европейской народной партии Вебера вельзевулом Евросоюза

Global Look Press/Filip Radwanski/Keystone Press Agency Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "девочкой прислужницей" по сравнению с лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером, который сыграл роль "вельзевула" в ухудшении политики Евросоюза.
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