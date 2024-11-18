Житель Симферополя вымогал деньги под предлогом помощи ВСУ

В Симферополе вынесен приговор о вымогательстве денежных средств у жителей региона.Осенью прошлого года 44-летний симферополец вымогал у жителя региона и нотариуса городского округа деньги в биткоинах на общую сумму более 58 млн рублей, которые якобы необходимо передать для поддержки ВСУ.