Ученики автошкол без лицензии не смогут пройти экзамен на права с 1 апреля

Согласно новому постановлению правительства Российской Федерации, ученики автошкол, у которых не будет заключения ГИБДД о соответствии их учебной базы программам подготовки водителей, не смогут приступить к сдаче экзаменов на права в Госавтоинспекции.
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