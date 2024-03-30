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Ученики автошкол без лицензии не смогут пройти экзамен на права с 1 апреля

Ученики автошкол без лицензии не смогут пройти экзамен на права с 1 апреля

Согласно новому постановлению правительства Российской Федерации, ученики автошкол, у которых не будет заключения ГИБДД о соответствии их учебной базы программам подготовки водителей, не смогут приступить к сдаче экзаменов на права в Госавтоинспекции.

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