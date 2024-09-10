Германия за месяц лишила временной защиты почти четверть миллиона украинцев

В Германии резко уменьшилось количество украинцев, которые находятся под временной защитой в стране. Об этом свидетельствует статистика, 10 сентября обнародованная Евростатом, сообщает "Европейская правда".
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