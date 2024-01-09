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Возмездие дня: "Артём выпил. И думал, что смешно шутит про мёртвых русских солдат"

Царьград © HESTHER NG KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Очередного "ждуна", который на поверку может оказаться обычным уральским алкоголиком, задержали сотрудники полиции.

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Комментарии
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Daddy Bo
Там что, солдатам больше заниматься нечем, как воспитательную работу среди алкоголиков вести ? А коли не так - так чего и отправлять? чтобы он своей любимой забавой занимался: нашивки с убитых да сильнораненных сдирал? Пороть статьёй закона можно и дома. И она есть.
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8 час.
виктор матвеев
Кровью искупить, так кровь-то гнилая, отправить на фронт и там пристрелить , будет справедливо.
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5 час.
Надежда
Это мерзкое существо на фронте опасно, лучше присудить миллионный штраф и заставить работать где-нить, например, на рудниках...
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2 час.

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