Возмездие дня: "Артём выпил. И думал, что смешно шутит про мёртвых русских солдат"

Daddy Bo

Там что, солдатам больше заниматься нечем, как воспитательную работу среди алкоголиков вести ? А коли не так - так чего и отправлять? чтобы он своей любимой забавой занимался: нашивки с убитых да сильнораненных сдирал? Пороть статьёй закона можно и дома. И она есть.