Группировка «Запад» за сутки уничтожила 11 минометных расчетов и дроны ВСУ

Одиннадцать минометных расчетов ВСУ, а также 36 пунктов управления беспилотниками и три станции спутниковой связи Starlink уничтожил за минувшие сутки бойцы группировки войск «Запад» Вооруженных сил России, 15 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии