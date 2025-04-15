Группировка «Запад» за сутки уничтожила 11 минометных расчетов и дроны ВСУ

Одиннадцать минометных расчетов ВСУ, а также 36 пунктов управления беспилотниками и три станции спутниковой связи Starlink уничтожил за минувшие сутки бойцы группировки войск «Запад» Вооруженных сил России, 15 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.