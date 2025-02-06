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Блог частного инвестора

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"Русагро" сохраняет высокие темпы роста выручки

"Русагро" сохраняет высокие темпы роста выручки

Накануне компания представила операционные результаты за 2024 г.: • Выручка: 367 млрд руб. (+20% г/г)Сегменты бизнеса показали следующую динамику:• Масложировый бизнес: +43% г/г• Сахарный бизнес: +5% г/г• Мясной бизнес без учёта Агро-Белогорье: +4% г/г• Сельхоз бизнес: -10% г/г Главный драйвер роста выручки — повышение производства сырого масла более чем в 1,5 раза г/г.

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