"Русагро" сохраняет высокие темпы роста выручки

Накануне компания представила операционные результаты за 2024 г.: • Выручка: 367 млрд руб. (+20% г/г)Сегменты бизнеса показали следующую динамику:• Масложировый бизнес: +43% г/г• Сахарный бизнес: +5% г/г• Мясной бизнес без учёта Агро-Белогорье: +4% г/г• Сельхоз бизнес: -10% г/г Главный драйвер роста выручки — повышение производства сырого масла более чем в 1,5 раза г/г.