Стало известно об успешном форсировании реки Оскол российскими войсками

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России форсировали реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, бывший подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.
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