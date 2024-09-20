США отложат военную помощь Киеву из-за нехватки запасов

CNN: США отложат поставки военной помощи Киеву из-за нехватки запасов США отложат поставки очередной партии оружия на Украину из-за нехватки запасов, хотя объявят о новом пакете помощи уже на следующей неделе, пишет CNN.
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