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Китай

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Министр коммерции КНР: Автомобильные промышленности Китая и Европы имеют большой потенциал для сотрудничества

Пекин, 15 февраля /Синьхуа/ -- Автомобильные промышленности Китая и Европы имеют прочную основу и большой потенциал для сотрудничества, заявил в пятницу министр коммерции КНР Ван Вэньтао во время разговора по видеосвязи с президентом Европейской ассоциации автопроизводителей /ACEA/ и председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом.

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