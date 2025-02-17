Министр коммерции КНР: Автомобильные промышленности Китая и Европы имеют большой потенциал для сотрудничества

Пекин, 15 февраля /Синьхуа/ -- Автомобильные промышленности Китая и Европы имеют прочную основу и большой потенциал для сотрудничества, заявил в пятницу министр коммерции КНР Ван Вэньтао во время разговора по видеосвязи с президентом Европейской ассоциации автопроизводителей /ACEA/ и председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом.