Глава МИД Швейцарии Кассис: мир на Украине не наступит без участия РФ

Швейцария надеется разблокировать диалог по организации мирных переговоров между Россией и Украиной. С таким заявлением выступил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии