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МККК обещает ответить на запрос Москальковой о военнопленных РФ на Украине в короткий срок

МККК обещает ответить на запрос Москальковой о военнопленных РФ на Украине в короткий срок

Международный Комитет Красного Креста (МККК) признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о российских военнопленных на Украине и обещает предоставить его в кратчайшие сроки.

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