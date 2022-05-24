МККК обещает ответить на запрос Москальковой о военнопленных РФ на Украине в короткий срок

Международный Комитет Красного Креста (МККК) признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о российских военнопленных на Украине и обещает предоставить его в кратчайшие сроки.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о российских военнопленных на Украине и обещает предоставить его в кратчайшие сроки.
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