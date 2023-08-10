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Гиперденьги пошли в минимаркеты

Гиперденьги пошли в минимаркеты

В первом полугодии в России продолжилось постепенное оживление покупательских настроений. Причем оно стало более выраженным, чем в 2022-м: потребительский спрос продолжает восстанавливаться после паузы в прошлом году, а зарплаты – расти, пишет «Российская газета» со ссылкой на текст исследования компании NielsenIQ, изучающей потребительское поведение, Восстановление спроса активнее всего происходит в продуктовой группе: прохладительных напитках, кондитерских изделиях, снеках и других.

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