Гиперденьги пошли в минимаркеты

В первом полугодии в России продолжилось постепенное оживление покупательских настроений. Причем оно стало более выраженным, чем в 2022-м: потребительский спрос продолжает восстанавливаться после паузы в прошлом году, а зарплаты – расти, пишет «Российская газета» со ссылкой на текст исследования компании NielsenIQ, изучающей потребительское поведение, Восстановление спроса активнее всего происходит в продуктовой группе: прохладительных напитках, кондитерских изделиях, снеках и других.