Как это было: инвестиционный вечер управляющей компании в отеле The Carlton (Москва)

19 октября в отеле The Carlton управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс провела инвестиционный вечер для инвесторов На мероприятии Генеральный директор Дмитрий Тимофеев и Управляющий директор по инвестициям Игорь Козак поделились своим видением текущей ситуации на фондовом рынке, идеях для инвестиций и прогнозах на ближайшее время.
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