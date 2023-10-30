Как это было: инвестиционный вечер управляющей компании в отеле The Carlton (Москва)

19 октября в отеле The Carlton управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс провела инвестиционный вечер для инвесторов На мероприятии Генеральный директор Дмитрий Тимофеев и Управляющий директор по инвестициям Игорь Козак поделились своим видением текущей ситуации на фондовом рынке, идеях для инвестиций и прогнозах на ближайшее время.